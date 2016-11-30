Посадовця міськради на Житомирщині затримали за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. На Житомирщині начальника відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців міської ради викрили під час одержання хабара. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Житомирської області.
Посадовець вимагала у жителя Житомира 8 тис. дол. за вирішення питання щодо перереєстрації прав власності на одне із підприємств.
Під час одержання чергової частини неправомірної вигоди на суму 160 тисяч гривень посадовця заримали правоохоронці.
Наразі проводяться невідкладні слідчі та процесуальні дії. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення посадовця від посади.