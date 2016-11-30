Чиновника горсовета Житомирской области задержали за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Житомирской области начальника отдела государственной регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей городского совета разоблачили при получении взятки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.
Чиновник требовала у жителя Житомира 8 тыс. долл. за решение вопроса о перерегистрации прав собственности на одно из предприятий.
При получении очередной части неправомерной выгоды в размере 160 000 гривен чиновника задержали правоохранители.
Проводятся неотложные следственные и процессуальные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении чиновника от должности.