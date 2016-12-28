Посадовий оклад працівника 1-го розряду ЄТС з січня становитиме 1600 грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Кабінет міністрів ухвалив постанову “Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”. Відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів, повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики, передає УНН.
"Отже, відповідно до рішення уряду, з 1 січня 2017 року посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду ЄТС, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Як відомо, з 1 січня 2017 року — це 1600 гривень", - йдеться у повідомленні.
При цьому уряд доручив керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери забезпечити в межах фонду оплати праці диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної заробітної плати. Це має бути зроблено за рахунок встановлення доплат, надбавок та премій для працівників.
"Реалізація проекту акта буде здійснена в межах видатків, передбачених на оплату праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій у 2017 році",- повідомили у прес-службі.
Ця постанова була підготовлена у зв’язку зі змінами до законодавства щодо формування з 1 січня 2017 року схеми посадових окладів працівників установ, закладів та організацій, що фінансуються з бюджету.