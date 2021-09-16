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Порушень "режиму тиші" в зоні ООС побільшало на третину в порівнянні з серпнем

Київ • УНН

 • 11109 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Кількість порушень режиму тиші в зоні ООС за перші 2 тижні вересня збільшилася на 30% в порівнянні з серпнем. Про це заявив спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі, посол Мікко Кіннунен за підсумками засідання ТКГ, повідомляє УНН.

Цитата:

"Ситуація в сфері безпеки уздовж лінії зіткнення залишається нестабільною: протягом перших двох тижнів вересня 2021 року Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ повідомляла в середньому про 273 порушення режиму припинення вогню в день, що приблизно на 30% більше, ніж в серпні", - заявив Кіннунен.

Деталі

Він додав, що в серпні зафіксували зростання кількості жертв серед цивільного населення - 11 осіб. Відзначається, що це є найбільшою кількістю жертв серед цивільного населення в місяць з моменту набуття чинності угоди про посилення режиму припинення вогню, досягнутої в липні 2020 року.

Доповнення

Протягом останнього часу у зоні ООС фіксується збільшення кількості та інтенсивності порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ. Тільки від початку вересня ворог обстріляв українські позиції 59 разів, з них 19 - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок них один захисник України загинув, 13 отримали поранення, ще 8 - бойові травмування, свідчать дані пресцентру ООС від 11 вересня.

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