Президент у НАТО розповів, чому хоче внести зміни в Конституцію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Інтеграція в Європейський Союз та НАТО є основним пріоритетом міжнародної політики президента і політики всієї держави. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час спільного виступу з Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом у Брюсселі, передає кореспондент УНН.
“Інтеграція в ЄС та НАТО є основним пріоритетом моєї міжнародної політики як президента і політики всієї держави”, — наголосив Президент.
За його словами, цей вибір підтримує українська нація.
“Саме тому я маю намір вказати трансатлантичну інтеграцію у Конституцію України — щоб ніхто не міг від цього відступити”, — додав він.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив, що найближчим часом внесе на розгляд Верховної Ради зміни до Конституції щодо членства в ЄС і НАТО.