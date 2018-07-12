Президент в НАТО рассказал, почему хочет внести изменения в Конституцию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Интеграция в Европейский Союз и НАТО является основным приоритетом международной политики президента и политики всего государства. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время совместного выступления с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, передает корреспондент УНН.
"Интеграция в ЕС и НАТО является основным приоритетом моей международной политики как президента и политики всего государства", - подчеркнул Президент.
По его словам, этот выбор поддерживает украинская нация.
"Именно поэтому я намерен указать трансатлантическую интеграцию в Конституции Украины - чтобы никто не мог от этого отступить", - добавил он.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время внесет на рассмотрение Верховной Рады изменения в Конституцию относительно членства в ЕС и НАТО.