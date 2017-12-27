Президент схвалив приєднання України до Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон “Про приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA)”. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Реалізація Закону дозволить нашій державі використовувати світовий досвід у галузі відновлюваних джерел енергії, розширить можливість залучення кращих знань і передових технологій у цій сфері, а також ефективних фінансових механізмів реалізації відповідних проектів. Участь України в IRENA сприятиме доступу нашої країни до пільгових кредитів та отриманню рекомендацій щодо удосконалення законодавства у галузі відновлюваної енергетики”, — йдеться в повідомлені.
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В прес-службі додали, що приєднання до Статуту — це черговий крок до чистої, безпечної енергії, яка сприятиме зменшенню залежності економіки України від імпорту традиційних енергоносіїв та підвищенню ефективності споживання паливно-енергетичних ресурсів.
Нагадаємо, раніше Президент України П.Порошенко вніс до Верховної Ради проект закону про Антикорупційний суд.