Порошенко передав Ердогану особисте послання
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко передав через лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану на з'їзд правлячої партії Туреччини AKP особисте послання. Про це в суботу повідомив народний депутат, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН.
"Президент України Петро Порошенко як власного представника для участі в роботі VI з'їзду AKP направив Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу, народного депутата України, лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва. Відомо, що в Анкарі Мустафа Джемілєв також вручив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану особисте послання Президента України Петра Порошенка", - повідомив Чубаров.
Нагадаємо, Чубаров повідомив, що кримського колаборанта Руслана Бальбека, який прибув в Анкару в складі російської делегації, запрошеної на з'їзд правлячої партії Туреччини AKP, не пустили на цей захід.