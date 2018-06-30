Порошенко назвав питання миротворців на Донбасі тестом для Кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Якщо Москва прагне миру, то миротворча місія на Донбасі є шансом продемонструвати це всьому світу. Про це Президент України Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Важливе завдання для відновлення миру – це розгортання багатонаціональної миротворчої місії під мандатом ООН на окупованому Донбасі", - зазначив Глава держави.
Він переконаний, що іншого, більш ефективного шляху, наразі просто не існує.
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"Пропозиція щодо місії на Донбасі – це і шлях до миру, і тест на справжність намірів Кремля. Якщо Москва прагне миру, то ось для них шанс продемонструвати це всьому світу", - додав Президент.
Нагадаємо, голова МЗС України Павло Клімкін нещодавно заявив, що прогресу у питанні розміщення миротворців на Донбасі поки немає.