Порошенко нагадав держслужбовцям про правило трьох “П”

Глава держави зазначив, що в часи, коли він працював Міністром закордонних справ, держслужбовці дотримувалися правила трьох “П” — порядність, патріотизм і професіоналізм.

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“Мені приємно, що ці три „П“ точно характеризують і державну службу України. Я щиро вам дякую за те, що кожен з вас присвятив себе служінню державі в ці дуже непрості часи. Я вітаю вас зі сторіччям державної служби України. І я переконаний, що з такою потужною армією державних службовців ми з вами точно переможемо”, — наголосив він.

Президент привітав державних службовців зі святом та заявив, що в Україні на сьогодні існує дуже потужна команда, яка здатна виконувати складні завдання та відповідати на виклики.

Довідка: День державної служби — професійне свято в Україні. Відзначається щорічно 23 червня — у День державної служби Організації Об'єднаних Націй. Не є вихідним днем.