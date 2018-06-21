Порошенко напомнил госслужащим о правиле трех "П"

Глава государства отметил, что во времена, когда он работал министром иностранных дел, госслужащие придерживались правила трех "П" - порядочность, патриотизм и профессионализм.

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"Мне приятно, что эти три "П" точно характеризуют и государственную службу Украины. Я искренне вас благодарю за то, что каждый из вас посвятил себя служению государству в эти очень непростые времена. Я поздравляю вас со столетием государственной службы Украины. И я убежден, что с такой мощной армией государственных служащих мы с вами точно победим", - подчеркнул он.

Президент поздравил государственных служащих с праздником и заявил, что в Украине на сегодня существует очень мощная команда, которая способна выполнять сложные задачи и отвечать на вызовы.

Справка: День государственной службы - профессиональный праздник в Украине. Отмечается ежегодно 23 июня - в День государственной службы Организации Объединенных Наций. Не является выходным днем.