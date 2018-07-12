Порошенко на саміті НАТО хоче обговорити з Трампом підтримку України з боку США
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час саміту НАТО сподівається обговорити з Президентом США Дональдом Трампом підтримку України з боку Америки. Про це Порошенко заявив перед початком другого дня саміту НАТО в Брюсселі, передає УНН.
“Я сподіваюся, що у нас буде можливість обговорити це в тому числі з президентом Трампом. Я дуже сильно ціную ці сильні слова, сильні заяви від лідерів НАТО і Сполучених штатів. Щоб зупинити війну, принести назад мир і повернути територіальну цілісність та суверенітет над всіма територіями України. Я бачу, що члени альянсу вимагають миру і ми можемо зупинити агресію разом”, — заявив він.
Зазначимо, сьогодні у Брюсселі розпочався другий день саміту НАТО.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко привітав підтвердження НАТО про прагнення України до вступу до Альянсу.