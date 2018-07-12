Порошенко на саммите НАТО хочет обсудить с Трампом поддержку Украины со стороны США
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время саммита НАТО надеется обсудить с Президентом США Дональдом Трампом поддержку Украины со стороны Америки. Об этом Порошенко заявил перед началом второго дня саммита НАТО в Брюсселе, передает УНН.
"Я надеюсь, что у нас будет возможность обсудить это в том числе с президентом Трампом. Я очень сильно ценю эти сильные слова, сильные заявления от лидеров НАТО и Соединенных Штатов. Чтобы остановить войну, принести назад мир и вернуть территориальную целостность и суверенитет над всеми территориями Украины. Я вижу, что члены альянса требуют мира и мы можем остановить агрессию вместе", - заявил он.
Отметим, сегодня в Брюсселе начался второй день саммита НАТО.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко приветствовал подтверждение НАТО о стремлении Украины к вступлению в Альянс.