Порошенко на саммите НАТО хочет обсудить с Трампом поддержку Украины со стороны США

"Я надеюсь, что у нас будет возможность обсудить это в том числе с президентом Трампом. Я очень сильно ценю эти сильные слова, сильные заявления от лидеров НАТО и Соединенных Штатов. Чтобы остановить войну, принести назад мир и вернуть территориальную целостность и суверенитет над всеми территориями Украины. Я вижу, что члены альянса требуют мира и мы можем остановить агрессию вместе", - заявил он.

Отметим, сегодня в Брюсселе начался второй день саммита НАТО.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко приветствовал подтверждение НАТО о стремлении Украины к вступлению в Альянс.