Порошенко: люди, яких вимагає звільнити Росія, реальні злочинці

"Я налаштований оптимістично, бо всі лідери держав-членів, з якими я зустрівся, понад 15, в тому числі президент (Франції – ред.) Макрон, знають імена політичних в’язнів в Росії. Сенцов, Сущенко, який був журналістом українського ЗМІ акредитованого в Парижі. Його незаконно арештували у Москві. Президент Макрон та перша леді знають його ім’я і наполягають на піднятті цього питання на зустрічі з Путіним", - наголосив Глава держави.



Водночас, Президент звернув увагу на те, що люди, котрих вимагає звільнити Росія – реальні злочинці, а утримувані в Росії українські громадяни – переслідуються за патріотизм та є політичними в’язнями.

Нагадаємо, мати українського режисера Олега Сенцова попросила президента Росії Володимира Путіна про помилування сина.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 13 липня засудив фігуранта справи "українських диверсантів" Євгенія Панова до 8 років колонії суворого режиму.