Порошенко летить до України - в аеропорту зібралася акція на його підтримку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. В аеропорту “Київ” (Жуляни) з ранку зібралися кілька сотень людей і чекають на приліт рейсом п’ятого президента, народного депутата Петра Порошенка, пише УНН.
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З ранку біля аеропорту від прихильників п’ятого президента чути вигуки на його підтримку.
Рейс “Київ-Варшава”, на якому перебуває Порошенко, має прибути до Жулян о 9:10 ранку. На рейсі також соратники Порошенка.
За повідомленнями, в аеропорту вже є і співробітники правоохоронних органів.
Доповнення
Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.
6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України, та зустрінеться з Генеральним прокурором Іриною Венедіктовою. Його адвокат стверджує, що є ухвала про затримання Порошенка для доставки до суду.
6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка.
У ДБР очікували, що Порошенку оберуть запобіжний захід у день його повернення — 17 січня.
Згодом у ДБР уточнили, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівається, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.