Порошенко ініціюватиме припинення дії низки положень договору про дружбу з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко повідомив, що найближчим часом внесе до Верховної Ради пропозиції щодо припинення в односторонньому порядку дії окремих положень "великої угоди" про дружбу і співробітництво з Росією. Про це Глава держави заявив під час Київського безпекового форуму, передає кореспондент УНН.
"Наступним кроком буде внесення мною до українського парламенту проекту закону про негайне одностороннє припинення дії окремих положень договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Росією у частині, в якій дія цього договору не сумісна з національними інтересами держави та реалізацією нашого українського права на самооборону", - повідомив Президент.
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"Йдеться зокрема про статті щодо стратегічного партнерства між Україною і Російською Федерацію, або про положення про двосторонню співпрацю в сфері військово-технічного співробітництва, або про положення про співпрацю з Росією в забезпеченні національної безпеки України", - сказав він.
При цьому він підкреслив, що наразі не йдеться про розрив цієї угоди, бо вона містить положення про повагу до суверенітету і державної цілісності України.
Нагадаємо, Порошенко заявив, що Україна припинить участь в СНД.