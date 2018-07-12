Порошенко заявив, що бачить в Польщі сильного партнера
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко бачить в Польщі сильного партнера. За його словами, історичні питання не повинні політизуватися. Про це Порошенко заявив перед початком другого дня саміту НАТО в Брюсселі, передає УНН.
"Ми вчора провели першу зустріч з паном Анджеєм Дудою. Ми зустрічатимемось ще. Я бачу в ньому сильного партнера, так само як і в Польщі. Ми сподіваємось на сильну та тривалу підтримку. Це наша спільна позиція, щоб питаннями, які зараз відкриті, займались науковці, історики і ці питання не політизувалися", - заявив він.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко під час саміту НАТО сподівається обговорити з Президентом США Дональдом Трампом підтримку України з боку Америки.