Порошенко заявив, що бачить в Польщі сильного партнера

"Ми вчора провели першу зустріч з паном Анджеєм Дудою. Ми зустрічатимемось ще. Я бачу в ньому сильного партнера, так само як і в Польщі. Ми сподіваємось на сильну та тривалу підтримку. Це наша спільна позиція, щоб питаннями, які зараз відкриті, займались науковці, історики і ці питання не політизувалися", - заявив він.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко під час саміту НАТО сподівається обговорити з Президентом США Дональдом Трампом підтримку України з боку Америки.