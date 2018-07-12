Порошенко заявил, что видит в Польше сильного партнера

"Мы вчера провели первую встречу с господином Анджеем Дудой. Мы будем встречаться еще. Я вижу в нем сильного партнера, так же как и в Польше. Мы надеемся на сильную и длительную поддержку. Это наша общая позиция, чтобы вопросами, которые сейчас открыты, занимались ученые, историки и эти вопросы не политизировались", - заявил он.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко во время саммита НАТО надеется обсудить с Президентом США Дональдом Трампом поддержку Украины со стороны Америки.