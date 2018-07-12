Порошенко заявил, что видит в Польше сильного партнера

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 43881 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104026 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125884 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133309 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169730 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153594 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141290 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130473 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181699 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118338 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Порошенко заявил, что видит в Польше сильного партнера

Порошенко заявил, что видит в Польше сильного партнера

Киев  •  УНН

 • 8672 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко видит в Польше сильного партнера. По его словам, исторические вопросы не должны политизироваться. Об этом Порошенко заявил перед началом второго дня саммита НАТО в Брюсселе, передает УНН.

"Мы вчера провели первую встречу с господином Анджеем Дудой. Мы будем встречаться еще. Я вижу в нем сильного партнера, так же как и в Польше. Мы надеемся на сильную и длительную поддержку. Это наша общая позиция, чтобы вопросами, которые сейчас открыты, занимались ученые, историки и эти вопросы не политизировались", - заявил он.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко во время саммита НАТО надеется обсудить с Президентом США Дональдом Трампом поддержку Украины со стороны Америки.

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