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Поранений у Житомирі військовий виявився заступником командувача ДШВ

Поранений у Житомирі військовий виявився заступником командувача ДШВ

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 29 червня. УНН. Командування Десантно-штурмових військ України підтвердило, що поранений напередодні у Житомирі військовий – заступник командувача ДШВ ЗС України. Про це повідомила прес-служба командування ДШВ ЗСУ, передає УНН.

"27 червня у вечірній час в м. Житомир, біля продуктового магазину, отримав ножове поранення заступник командувача ДШВ ЗС України полковник Щербань П.Р", – йдеться в повідомленні.

Нині військовий перебуває на лікуванні, загрози його життю немає. За фактом нанесення навмисних тяжких тілесних пошкоджень Нацполіцією м. Житомир проводяться необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, у Житомирі поліція розпочала перевірку факту поранення військовослужбовця. 

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