Поради професіоналів: Medoff поділився правилами вибору якісної горілки

Правильно вибирайте магазин

Важливо купувати горілку в гідному магазині. В ідеалі це має бути магазин, який спеціалізується на алкогольних напоях. У фірмових магазинах від виробника або в магазинах відомої торгової марки фальшивку не допустять, там несуть відповідальність за продукцію, піклуються про своїх клієнтів і дорожать своєю діловою репутацією.

Також можна купувати горілку в супермаркетах. Інакше кажучи - в магазинах, де є ліцензія, покупець захищений від підробки. Купуючи горілку гуртом або невеликими партіями, перевіряйте у продавця сертифікат на продукцію.

Від покупки алкогольної продукції в Інтернеті фахівці настійно радять утриматися. У мережі дуже часто пропонують підробки відомих брендових напоїв. Більш того, після такої покупки у невідомого продавця довести, що шкоду споживачу було завдано саме таким товаром - практично не можливо.

Фірмова тара і ковпачок

Відомі марки спиртних напоїв мають свою фірмову тару, яку складно підробити.

Ковпачок на пляшці не повинен провертатися. На ковпачку або на пляшці легальної горілки можуть бути нанесені написи (дата виготовлення, номер партії) лазерним гравіюванням або напиленням нерозчинною фарбою. Аналогічні написи на фальшивій продукції легко стираються або змазуються.

Medoff в питанні захисту своїх клієнтів від підробки пішов ще далі. Усі пляшки цієї горілки закриті одноразовою кришкою. При її відкритті з'являється захисне кільце і червоний герб Medoff, які не можна заховати.

"Таким чином, у разі повторного наповнення пляшки продати її під виглядом оригінального продукту вже неможливо", - пояснили творці бренду.

Вивчіть етикетку і дані на ній

Вони розкажуть про горілку буквально все. Перш за все, на ній обов'язково зазначаються найменування продукту, торгова марка, місце походження (країна), обсяг і міцність.

На зворотному боці етикетки, або на контретикетці, вказують склад, дату виготовлення, термін використання, сорт спирту, дані про чинні стандарти, про сертифікацію.

Етикетки на пляшках, що стоять на полиці, повинні бути приклеєні без патьоків, на однаковій висоті, з іншого боку повинні проглядатися рівновіддалені рівні смужки клею. Якщо ж клей нанесено нерівно, широкими смугами, етикетка приклеєна недбало і має тьмяно-розмитий вигляд - перед вами фальсифікат.

Всі етикетки на якісній, непідробній горілці віддруковані друкарським способом, не піддаються розмиванню або стиранню, найчастіше мають видимі елементи захисту: водяні знаки, лазерне нанесення знаків, мікротекст або рельєфне тиснення.

Дивіться на ціну

Це важливо. Хороша горілка преміум-класу не буде коштувати дешево. Але при цьому навіть в недорогій ціновій категорії можна знайти хороший напій, зроблений з якісного спирту. Виробників таких напоїв потрібно знати, щоб бути впевненим у своїй покупці. Втім, багато їх і знають: такі бренди довго тримаються на ринку, ведуть активну рекламу своєї продукції.

Сьогодні мінімальна роздрібна ціна горілки становить 79,55 грн за 0,5 л 40 градусів. Тому все, що нижче зазначеної вартості, - може бути не тільки низької якості, а й небезпечним для здоров'я.

На всю алкогольну продукцію клеяться акцизні марки. Відсутність її або погана якість також говорять про продукт, що постачається нелегально.

І наостанок важливо пам'ятати, що кращі смакові якості горілки розкриваються при кімнатній температурі. Напій, звичайно, можна злегка охолодити, але в жодному разі його не можна морозити, поділилися секретом фахівці Medoff.