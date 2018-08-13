Поради професіоналів: Medoff поділився правилами вибору якісної горілки

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 15095 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 35019 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 50528 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 57841 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 90130 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 70053 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 81176 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94970 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87746 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 183979 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.2м/с
74%
Популярнi новини

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 12500 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 9984 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 13131 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 9928 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 6840 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 50531 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 183979 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 338857 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 273068 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 383181 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 6924 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 10029 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 57841 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19814 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24953 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Поради професіоналів: Medoff поділився правилами вибору якісної горілки

Київ • УНН

 • 42450 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Сучасний асортимент горілчаної продукції надзвичайно широкий. Придбання хорошої якісної горілки - це не тільки гарантія незіпсованого свята, а й захист від вживання сурогатів, здатних завдати значної і, часом, незворотної шкоди здоров'ю. Щоб добре провести вечір, а вранці згадувати без суму про застілля, бренд Medoff підготував кілька порад про те, як правильно вибрати горілку і де краще купувати такий продукт, передає УНН.

Поради професіоналів: Medoff поділився правилами вибору якісної горілки

Правильно вибирайте магазин

Важливо купувати горілку в гідному магазині. В ідеалі це має бути магазин, який спеціалізується на алкогольних напоях. У фірмових магазинах від виробника або в магазинах відомої торгової марки фальшивку не допустять, там несуть відповідальність за продукцію, піклуються про своїх клієнтів і дорожать своєю діловою репутацією.

Також можна купувати горілку в супермаркетах. Інакше кажучи - в магазинах, де є ліцензія, покупець захищений від підробки. Купуючи горілку гуртом або невеликими партіями, перевіряйте у продавця сертифікат на продукцію.

Від покупки алкогольної продукції в Інтернеті фахівці настійно радять утриматися. У мережі дуже часто пропонують підробки відомих брендових напоїв. Більш того, після такої покупки у невідомого продавця довести, що шкоду споживачу було завдано саме таким товаром - практично не можливо.

Фірмова тара і ковпачок

Відомі марки спиртних напоїв мають свою фірмову тару, яку складно підробити.

Ковпачок на пляшці не повинен провертатися. На ковпачку або на пляшці легальної горілки можуть бути нанесені написи (дата виготовлення, номер партії) лазерним гравіюванням або напиленням нерозчинною фарбою. Аналогічні написи на фальшивій продукції легко стираються або змазуються.

Medoff в питанні захисту своїх клієнтів від підробки пішов ще далі. Усі пляшки цієї горілки закриті одноразовою кришкою. При її відкритті з'являється захисне кільце і червоний герб Medoff, які не можна заховати.

"Таким чином, у разі повторного наповнення пляшки продати її під виглядом оригінального продукту вже неможливо", - пояснили творці бренду.

Вивчіть етикетку і дані на ній

Вони розкажуть про горілку буквально все. Перш за все, на ній обов'язково зазначаються найменування продукту, торгова марка, місце походження (країна), обсяг і міцність.

На зворотному боці етикетки, або на контретикетці, вказують склад, дату виготовлення, термін використання, сорт спирту, дані про чинні стандарти, про сертифікацію.

Етикетки на пляшках, що стоять на полиці, повинні бути приклеєні без патьоків, на однаковій висоті, з іншого боку повинні проглядатися рівновіддалені рівні смужки клею. Якщо ж клей нанесено нерівно, широкими смугами, етикетка приклеєна недбало і має тьмяно-розмитий вигляд - перед вами фальсифікат.

Всі етикетки на якісній, непідробній горілці віддруковані друкарським способом, не піддаються розмиванню або стиранню, найчастіше мають видимі елементи захисту: водяні знаки, лазерне нанесення знаків, мікротекст або рельєфне тиснення.

Дивіться на ціну

Це важливо. Хороша горілка преміум-класу не буде коштувати дешево. Але при цьому навіть в недорогій ціновій категорії можна знайти хороший напій, зроблений з якісного спирту. Виробників таких напоїв потрібно знати, щоб бути впевненим у своїй покупці. Втім, багато їх і знають: такі бренди довго тримаються на ринку, ведуть активну рекламу своєї продукції.

Сьогодні мінімальна роздрібна ціна горілки становить 79,55 грн за 0,5 л 40 градусів. Тому все, що нижче зазначеної вартості, - може бути не тільки низької якості, а й небезпечним для здоров'я.

На всю алкогольну продукцію клеяться акцизні марки. Відсутність її або погана якість також говорять про продукт, що постачається нелегально.

І наостанок важливо пам'ятати, що кращі смакові якості горілки розкриваються при кімнатній температурі. Напій, звичайно, можна злегка охолодити, але в жодному разі його не можна морозити, поділилися секретом фахівці Medoff.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,757.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,635.58