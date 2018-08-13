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Советы профессионалов: Medoff поделился правилами выбора качественной водки

Киев • УНН

 • 42450 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Современный ассортимент водочной продукции чрезвычайно широк. Приобретение хорошей качественной водки — это не только гарантия неиспорченного праздника, но и защита от употребления суррогатов, способных нанести значительный и, порою, необратимый вред здоровью. Чтобы хорошо провести вечер, а утром вспоминать без грусти о застолье, бренд Medoff подготовил несколько советов о том, как правильно выбрать водку и где лучше покупать такой продукт, передает УНН.

Советы профессионалов: Medoff поделился правилами выбора качественной водки

Правильно выбирайте магазин

Важно покупать водку в достойном магазине. В идеале это должен быть магазин, который специализируется на алкогольных напитках. В фирменных магазинах от производителя или в магазинах известной торговой марки фальшивку не допустят, там несут ответственность за продукцию, заботятся о своих клиентах и дорожат своей деловой репутацией.

Также можно покупать водку в супермаркетах. Иначе говоря — в магазинах, где есть лицензия, покупатель защищен от подделки. Покупая водку оптом или небольшими партиями, проверяйте у продавца сертификат на продукцию.

От покупки алкогольной продукции в Интернете специалисты настоятельно советуют воздержаться. В сети очень часто предлагают подделки известных брендовых напитков. Более того, после такой покупки у неизвестного продавца доказать, что вред потребителю был нанесен именно таким товаром — практически не возможно.

Фирменная тара и колпачок

Известные марки спиртных напитков имеют свою фирменную тару, которую сложно подделать.

Колпачок на бутылке не должен проворачиваться. На колпачке или на бутылке легальной водки могут быть нанесены надписи (дата изготовления, номер партии) лазерной гравировкой либо напылением нерастворимой краской. Аналогичные надписи на фальшивой продукции легко стираются или мажутся.

Medoff в вопросе защиты своих клиентов от подделки пошел еще дальше. Все бутылки этой водки закрыты одноразовой крышкой. При ее открытии появляется защитное кольцо и красный герб Medoff, которые нельзя спрятать.

“Таким образом, в случае повторного наполнения бутылки продать ее под видом оригинального продукта уже невозможно”, — пояснили создатели бренда.

Изучите этикетку и данные на ней

Они поведают о водке буквально все. Прежде всего, на ней обязательно указываются наименование продукта, торговая марка, место происхождения (страна), объем и крепость.

На оборотной стороне этикетки или на контрэтикетке указывают состав, дату изготовления, срок использования, сорт спирта, данные о действующем стандарте, о сертификации.

Этикетки на бутылках, стоящих на полке, должны быть приклеены без подтеков, на одинаковой высоте, с изнаночной стороны должны просматриваться равноудаленные ровные полоски клея. Если же клей нанесен неровно, широкими полосами, этикетка приклеена небрежно и имеет тускло-размытый вид — перед вами фальсификат.

Все этикетки на качественной, неподдельной водке отпечатаны типографским способом, не поддаются размыванию или стиранию, чаще всего имеют видимые элементы защиты: водяные знаки, лазерное нанесение знаков, микротекст или рельефное теснение.

Смотрите на цену

Это важно. Хорошая водка премиум-класса не будет стоить дешево. Но при этом даже в недорогой ценовой категории можно найти хороший напиток, сделанный из качественного спирта. Производителей таких напитков нужно знать, чтобы быть уверенным в своей покупке. Впрочем, многие их и знают: такие бренды долго держатся на рынке, ведут активную рекламу своей продукции.

Сегодня минимальная розничная цена водки составляет 79,55 грн за 0,5 л 40 градусов. Поэтому все, что ниже указанной стоимости, — может быть не только низкого качества, но опасным для здоровья.

На всю алкогольную продукцию клеятся акцизные марки. Отсутствие ее либо плохое качество также говорят о нелегально распространяемом продукте.

И напоследок важно помнить, что лучшие вкусовые качества водки раскрываются при комнатной температуре. Напиток, конечно, можно слегка охладить, но ни в коем случае его нельзя морозить, поделились секретом специалисты Medoff.

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