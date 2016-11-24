Понад 60 дітей госпіталізували через грип та ГРВІ у Києві

Так, за інформацією прес-служби, у столиці зареєстровано переважну циркуляцію вірусів грипу А/Гонконг/4801/2014 (Н3N2).

“За 46 тиждень епідемічного сезону захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції 2016-2017 роки зареєстровано 17 852 хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Із них 12 091 дитина віком до 17 років”, — сказав заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, серед захворілих госпіталізовано 95 осіб, у тому числі 64 дитини. Найбільший відсоток захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції реєструється серед дітей у віковій групі від 0 до 4 років (48,1%).