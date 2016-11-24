Более 60 детей госпитализированы из-за гриппа и ОРВИ в Киеве

Так, по информации пресс-службы, в столице зарегистрирована подавляющая циркуляцию вирусов гриппа А/Гонконг/4801/2014 (Н3N2).

"За 46 неделю эпидемического сезона заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 2016-2017 годы зарегистрировано 17852 больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Из них 12 091 ребенок в возрасте до 17 лет", - сказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, среди заболевших госпитализированы 95 человек, в том числе 64 ребенка. Наибольший процент заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями регистрируется среди детей в возрастной группе от 0 до 4 лет (48,1%).