Понад 1,4 тис. правоохоронців отримали травми під час масових заходів - Князєв
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. З початку 2017 року, при забезпечені публічного порядку травмовано 1443 співробітники поліції та Нацгвардії. Про це під час підсумкової прес-конференції заяви голова Нацполіції Сергії Князев, передає кореспондент УНН.
“Серед всіх масових заходів, понад 800 проходили з сутичками, під час яких постраждали як учасники акцій, так і поліцейські. Лише під час кількох останніх заходів було травмовано 62 співробітника поліції та 8 протестувальників. Загалом, з початку року, при забезпечені публічного порядку травмовано 1443 співробітники поліції та Нацгвардії. Це різні ступені травм — від легких до тяжких тілесних ушкоджень”, — повідомив С. Князев.
Він також додав, що в 2017 році була продовжена реорганізація дільничних інспекторів поліції, штат яких був збільшений на 600 посад, але “це не остаточно”.
“Це дасть можливість донести поліцейську спільноту в кожний населений пункт”, — резюмував голова Нацполіції.
Як повідомляв УНН, в Україні за рік провели 72 тисячі акцій за участю 28 млн громадян.