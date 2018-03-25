Помер харківський поет Анатолій Перерва
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Учора, 24 березня, помер харківський поет Анатолій Перерва. Про це у своєму Facebook повідомив поет Сергій Жадан, передає УНН.
"Учора помер харківський поет Анатолій Антонович Перерва. Важко уявити без нього літературний Харків, музей, Пушкінську, спілку. Свого часу він нам усім - молодим і недосвідченим - багато дав і підказав. Дослівно позавчора думав, що добре було б зустрітись, давно не бачились. Тепер і не побачимось. Думаю, нам усім його страшенно бракуватиме", - написав Жадан.
Нагадаємо, 9 березня у Львові, до дня народження Тараса Шевченка відбувся конкурс двійників Кобзаря.