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Помер харківський поет Анатолій Перерва

Помер харківський поет Анатолій Перерва

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Учора, 24 березня, помер харківський поет Анатолій Перерва. Про це у своєму Facebook повідомив поет Сергій Жадан, передає УНН.

"Учора помер харківський поет Анатолій Антонович Перерва. Важко уявити без нього літературний Харків, музей, Пушкінську, спілку. Свого часу він нам усім - молодим і недосвідченим - багато дав і підказав. Дослівно позавчора думав, що добре було б зустрітись, давно не бачились. Тепер і не побачимось. Думаю, нам усім його страшенно бракуватиме", - написав Жадан.

Нагадаємо, 9 березня у Львові, до дня народження Тараса Шевченка відбувся конкурс двійників Кобзаря.

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