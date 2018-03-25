Умер харьковский поэт Анатолий Перерва

"Вчера умер харьковский поэт Анатолий Антонович Перерва. Трудно представить без него литературный Харьков, музей, Пушкинскую, союз. В свое время он нам всем - молодым и неопытным - много дал и подсказал. Дословно позавчера думал, что хорошо бы встретиться, давно не виделись. Теперь и не увидимся. Думаю, нам всем его будет очень не хватать", - написал Жадан.

Напомним, 9 марта во Львове, ко дню рождения Тараса Шевченко состоялся конкурс двойников Кобзаря.