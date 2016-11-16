Помер чоловік, на якого впав будівельний кран у Львові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. У лікарні Львова помер працівник крану, на якого сьогодні впав будівельний кран. Про це кореспондент УНН дізнався з власних джерел.
Нагадаємо, сьогодні у Львові, у Сихівському районі міста, на новобудові на вулиці К.Мікльоша будівельний кран впав на чоловіка. У 61-річного чоловіка була закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, спинномозкова травма, лівобічний пневмоторакс, закритий перелом лівої плечової кістки, тупа травма живота.
У 8-й клінічній лікарні чоловік помер.