Умер мужчина, на которого упал строительный кран во Львове
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. В больнице Львова умер работник крана, на которого сегодня упал строительный кран. Об этом корреспондент УНН узнал из собственных источников.
Напомним, сегодня во Львове, в Сиховском районе города, на новостройке на улице К.Миклеша строительный кран упал на мужчину. У 61-летнего мужчины была закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, спинномозговая травма, левосторонний пневмоторакс, закрытый перелом левой плечевой кости, тупая травма живота.
В 8-й клинической больнице мужчина скончался.