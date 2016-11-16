Умер мужчина, на которого упал строительный кран во Львове

Напомним, сегодня во Львове, в Сиховском районе города, на новостройке на улице К.Миклеша строительный кран упал на мужчину. У 61-летнего мужчины была закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, спинномозговая травма, левосторонний пневмоторакс, закрытый перелом левой плечевой кости, тупая травма живота.

В 8-й клинической больнице мужчина скончался.