Полтораку в зоні АТО розповіли про оперативну ситуацію на фронті
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак у суботу здійснив робочу поїздку в район проведення АТО, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"Очільник оборонного відомства заслухав керівництво штабу АТО щодо оперативної ситуації на лінії зіткнення. Також міністр оборони та керівництво АТО обговорили актуальні проблемні питання життєдіяльності військ, які залучені до несення служби в районі проведення АТО", - йдеться у повідомленні.
Крім того, перебуваючи в зоні АТО С.Полторак нагородив командира однієї з бригад, військовослужбовці якої виконують бойові завдання на Луганщині, відзнакою Міністерства оборони України “Вогнепальна зброя” – 9-міліметровим пістолетом АПС.
Також глава оборонного відомства вручив нагороди командиру бригадної артилерійської групи та командиру десантно-штурмового батальйону.
"Дякую Вам за героїзм та зразкову службу, за те, що Ви робите щодня, захищаючи нашу країну", – сказав С.Полторак.
Окрім цього, рішенням міністра оборони були нагороджені понад 200 військовослужбовців із різних підрозділів ЗСУ, які несуть службу у районі проведення АТО.
Також С.Полторак відвідав поранених військовослужбовців ЗСУ, які проходять лікування у 59-му Сєвєродонецькому військовому мобільному шпиталі.
Нагадаємо, українська сторона СЦКК поінформувала, що підрозділи Збройних сил України на Донбасі не здійснювали просування вперед.