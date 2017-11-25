Полтораку в зоне АТО рассказали об оперативной ситуации на фронте
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак в субботу совершил рабочую поездку в район проведения АТО, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Глава оборонного ведомства заслушал руководство штаба АТО относительно оперативной ситуации на линии соприкосновения. Также министр обороны и руководство АТО обсудили актуальные проблемные вопросы жизнедеятельности войск, привлеченных к несению службы в районе проведения АТО", - говорится в сообщении.
Кроме того, находясь в зоне АТО С.Полторак наградил командира одной из бригад, военнослужащие которой выполняют боевые задачи в Луганской области, отличием Министерства обороны Украины "Огнестрельное оружие" - 9-миллиметровым пистолетом АПС.
Также глава оборонного ведомства вручил награды командиру бригадной артиллерийской группы и командиру десантно-штурмового батальона.
"Благодарю Вас за героизм и образцовую службу, за то, что Вы делаете каждый день, защищая нашу страну", - сказал С.Полторак.
Кроме этого, решением министра обороны были награждены более 200 военнослужащих из разных подразделений ВСУ, которые несут службу в районе проведения АТО.
Также С.Полторак посетил раненых военнослужащих ВСУ, которые проходят лечение в 59-м Северодонецком военном мобильном госпитале.
Напомним, украинская сторона СЦКК сообщила, что подразделения Вооруженных сил Украины на Донбассе не осуществляли продвижения вперед.