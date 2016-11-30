Полтавські депутати проситимуть виділення коштів на ремонт дороги обласного значення

КИЇВ-ПОЛТАВА. 30 листопада. УНН. Депутати Полтавської районної ради ухвалили звернення до Народного депутата України Руслана Богдана про виділення державної субвенції у розмірі 8 млн грн на ремонт дороги обласного значення Білопілля-Терни-Липова Долина-Гадяч. Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі Полтавської районної ради.