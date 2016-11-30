Полтавські депутати проситимуть виділення коштів на ремонт дороги обласного значення
Київ • УНН
КИЇВ-ПОЛТАВА. 30 листопада. УНН. Депутати Полтавської районної ради ухвалили звернення до Народного депутата України Руслана Богдана про виділення державної субвенції у розмірі 8 млн грн на ремонт дороги обласного значення Білопілля-Терни-Липова Долина-Гадяч. Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі Полтавської районної ради.
Це рішення запропонувала депутат районної ради Світлана Гайдабура.
Також за пропозицією головного лікаря Гадяцької ЦРЛ Олександра Басараба депутати ухвалили Звернення до Міністерства охорони здоров’я України, Полтавської облдержадміністрації стосовно утворення на базі Гадяцької ЦРЛ Гадяцького госпітального округу Полтавської області.