Полтавские депутаты будут просить выделения средств на ремонт дороги областного значения
Киев • УНН
КИЕВ-ПОЛТАВА. 30 ноября. УНН. Депутаты Полтавского районного совета приняли обращение к народному депутату Украины Руслану Богдану о выделении государственной субвенции в размере 8 млн грн на ремонт дороги областного значения Белополье-Терны-Долина-Гадяч. Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе Полтавского районного совета.
Это решение предложила депутат районного совета Светлана Гайдабура.
Также по предложению главного врача Гадячской ЦРБ Александра Басараба депутаты приняли Обращение в Министерство здравоохранения Украины, Полтавскую облгосадминистрацию относительно образования на базе Гадячской ЦРБ Гадячского госпитального округа Полтавской области.