Полтавчанин вдома вирощував коноплі в горщиках

Так, під час обшуку в квартирі полтавця правоохоронці вилучили більше 50-ти молодих рослин коноплі, висаджених у горщики та доглянутих.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст.309 (зберігання наркотичних засобів) та ст.310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Молодикові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Як повідомляв УНН, мешканець Павлограда зберігав вдома коноплі на 80 тис. грн.