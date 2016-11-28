Полтавчанин вдома вирощував коноплі в горщиках
Київ • УНН
ПОЛТАВА. 27 листопада. УНН. Полтавські поліцейські затримали 22-річного чоловіка, який у квартирі вирощував коноплі, передає УНН-Центр із посиланням на прес-службу ГУНП у Полтавській області.
Так, під час обшуку в квартирі полтавця правоохоронці вилучили більше 50-ти молодих рослин коноплі, висаджених у горщики та доглянутих.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст.309 (зберігання наркотичних засобів) та ст.310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Молодикові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
Як повідомляв УНН, мешканець Павлограда зберігав вдома коноплі на 80 тис. грн.