Полтавчанин дома выращивал коноплю в горшках

Так, во время обыска в квартире полтавчанина правоохранители изъяли более 50-ти молодых растений конопли, высаженных в горшки и ухоженных.

По данному факту начато уголовное производство по ст.309 (хранение наркотических средств) и ст.310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Как сообщал УНН, житель Павлограда хранил дома коноплю на 80 тыс. грн.