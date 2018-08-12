Польські арбітри розсудять матч-відповідь між "Динамо" та "Славією"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Комітет арбітрів УЄФА призначив офіційних осіб на матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів в якому “Динамо” поведе боротьбу за путівку до наступної стадії, інформує УНН з посиланням на прес-службу киян.
У поєдинку між “Динамо” та “Славією” працюватиме суддівська бригада з Польщі на чолі з Даніелем Стефанскі. 41-річний рефері мешкає в Бидгощі, обслуговує матчі Екстракласи з 2009 року, арбітр ФІФА — з 2013-го.
На матчах за участю “Динамо” за цей час не працював, а з українськими командами перетинався лише один раз, коли молодіжна збірна України поступилася на виїзді Македонії (0:1) в рамках відбору до Євро-2017 (U-21).
Варто зазначити, що асистентами арбітра стануть Марцин Бонекі і Давид Голіс. Четвертий арбітр — Збігнєв Добринін.
Додамо, що після першого матчу в Чехії рахунок у протистоянні нічийний 1:1.