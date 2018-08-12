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Польские арбитры рассудят матч между "Динамо" и "Славией"

Киев • УНН

 • 8290 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Комитет арбитров УЕФА назначил официальных лиц на матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в котором “Динамо” поведет борьбу за путевку в следующую стадию, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу киевлян.

Польские арбитры рассудят матч между "Динамо" и "Славией"

В поединке между “Динамо” и “Славией” будет работать судейская бригада из Польши во главе с Даниэлем Стефанским. 41-летний рефери живет в Быдгоще, обслуживает матчи Экстракласы с 2009 года, арбитр ФИФА — с 2013-го.

На матчах с участием “Динамо” за это время не работал, а с украинскими командами пересекался только один раз, когда молодежная сборная Украины уступила на выезде Македонии (0:1) в рамках отбора к Евро-2017 (U-21).

Стоит отметить, что ассистентами арбитра станут Марцин Бонеком и Давид Голис. Четвертый арбитр — Збигнев Добрынин.

Добавим, что после первого матча в Чехии счет в противостоянии ничейный 1:1.

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