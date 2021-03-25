Польща ще більше посилює обмеження через COVID-19: у країні вже понад 34 тисячі випадків за добу

Деталі

Минулої доби у Польщі підтверджено 34151 випадок зараження коронавірусом, що є найвищою кількістю від початку епідемії, — повідомляє Міністерство охорони здоров’я. Померло 520 пацієнтів, 413 із яких також мали супутні захворювання.

У зв’язку з поширенням коронавірусу на території Польщі, у країні вводять додаткові обмеження. Будуть закриті меблеві та будівельні магазини, а в торгових пунктах буде запроваджено принцип зменшення допустимої кількості покупців на 100 квадратних метрів. У більших магазинах це буде 1 людина на кожні 20 квадратних метрів.

Так само зменшиться допустима кількість людей у святинях. Від суботи 27 березня до 9 квітня у церквах буде дозволено перебувати одному вірному на 20 квадратних метрів храмової площі. До 9 квітня залишатимуться закритими перукарні та салони краси. Дитячі садки та ясла будуть закриті. Вони працюватимуть лише у сфері догляду за дітьми медичного та правоохоронного персоналу. Спортивні об’єкти будуть відкритими лише для заняття професійним спортом.

W ciągu doby wykonano ponad 102,5 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/a0yQ3FqaSF

Довідка

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Польщі 2 120 671 випадок хвороби, 50 340 людей загинули.