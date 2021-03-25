Польша еще больше усиливает ограничения из-за COVID-19: в стране уже более 34 тысяч случаев в сутки

Детали

За прошедшие сутки в Польше подтвержден 34 151 случай заражения коронавирусом, что является самым высоким количеством с начала эпидемии, — сообщает Министерство здравоохранения. Умерло 520 пациентов, 413 из которых также имели сопутствующие заболевания.

В связи с распространением коронавируса на территории Польши, в стране вводят дополнительные ограничения. Будут закрыты мебельные и строительные магазины, а в торговых точках будет введен принцип уменьшения допустимого количества покупателей на 100 квадратных метров. В больших магазинах это будет 1 человек на каждые 20 квадратных метров.

Так же уменьшится допустимое количество людей в святынях. С субботы 27 марта до 9 апреля в церквях будет разрешено находиться одному верующему на 20 квадратных метров храмовой площади. До 9 апреля будут оставаться закрытыми парикмахерские и салоны красоты. Детские сады и ясли будут закрыты. Они будут работать только в области ухода за детьми медицинского и правоохранительного персонала. Спортивные объекты будут открыты только для занятия профессиональным спортом.

W ciągu doby wykonano ponad 102,5 tys. testów na #koronawirus . pic.twitter.com/a0yQ3FqaSF

Справка

Согласно статистике ВОЗ — в Польше 2 120 671 случай болезни, 50 340 человек погибли.