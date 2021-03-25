Польша еще больше усиливает ограничения из-за COVID-19: в стране уже более 34 тысяч случаев в сутки

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 36392 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 52892 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 105570 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 141485 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193910 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192636 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278319 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 325292 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157802 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143117 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В офисе Стармера прокомментировали предложение Макрона о перемирии для Украины: есть "несколько вариантов"

В офисе Стармера прокомментировали предложение Макрона о перемирии для Украины: есть "несколько вариантов"

3 марта, 13:54 • 30325 просмотра
Зеленский раскрыл, почему не подпишет "мирное" соглашение с передачей территорий рф

Зеленский раскрыл, почему не подпишет "мирное" соглашение с передачей территорий рф

3 марта, 13:59 • 28363 просмотра
Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

3 марта, 14:06 • 44365 просмотра
Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

3 марта, 14:11 • 44776 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 104095 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 325290 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 278846 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 434211 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 400152 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 383374 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 104100 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 185608 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 213820 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 193808 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 278319 просмотра
Актуальное
Польша еще больше усиливает ограничения из-за COVID-19: в стране уже более 34 тысяч случаев в сутки

Польша еще больше усиливает ограничения из-за COVID-19: в стране уже более 34 тысяч случаев в сутки

Киев  •  УНН

 • 15117 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Польше планируют новые ограничения из-за коронавируса, за минувшие сутки в Польше подтвержден 34 151 случай заражения коронавирусом, что является самым высоким количеством с начала эпидемии, отмечает УНН со ссылкой на Polskie Radio и брифинг главы Минздрава республики Адама Недзельского.

Детали

За прошедшие сутки в Польше подтвержден 34 151 случай заражения коронавирусом, что является самым высоким количеством с начала эпидемии, — сообщает Министерство здравоохранения. Умерло 520 пациентов, 413 из которых также имели сопутствующие заболевания.

В связи с распространением коронавируса на территории Польши, в стране вводят дополнительные ограничения. Будут закрыты мебельные и строительные магазины, а в торговых точках будет введен принцип уменьшения допустимого количества покупателей на 100 квадратных метров. В больших магазинах это будет 1 человек на каждые 20 квадратных метров.

Так же уменьшится допустимое количество людей в святынях. С субботы 27 марта до 9 апреля в церквях будет разрешено находиться одному верующему на 20 квадратных метров храмовой площади. До 9 апреля будут оставаться закрытыми парикмахерские и салоны красоты. Детские сады и ясли будут закрыты. Они будут работать только в области ухода за детьми медицинского и правоохранительного персонала. Спортивные объекты будут открыты только для занятия профессиональным спортом.

W ciągu doby wykonano ponad 102,5 tys. testów na #koronawirus . pic.twitter.com/a0yQ3FqaSF

— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 25, 2021

Справка

Согласно статистике ВОЗ — в Польше 2 120 671 случай болезни, 50 340 человек погибли.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы