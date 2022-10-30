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Польща обрала США для будівництва своєї першої атомної електростанції

Польща обрала США для будівництва своєї першої атомної електростанції

Київ • УНН

 • 157548 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Польща обрала уряд США та Westinghouse для будівництва першої атомної електростанції, що є частиною зусиль зі скорочення спалювання вугілля та досягнення більшої енергетичної незалежності. Про це УНН пише з посиланням на The Associated Press.

Деталі

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща використовуватиме «надійну та безпечну технологію» Westinghouse Electric Company для заводу в провінції Померанія поблизу узбережжя Балтійського моря. Точне місце ще належить визначити.

Польща планує витратити 40 мільярдів доларів на будівництво двох атомних електростанцій із трьома реакторами на кожній, останню з яких буде запущено 2043 року.

Польща десятиліттями планувала побудувати атомну електростанцію, щоб замінити вугільні електростанції, що старіють, в країні де найбільше забруднене повітря в Європі.

Офіційний представник польського уряду заявив, що уряд ухвалить рішення на засіданні в середу, яке запустить процедури екологічного схвалення та інвестицій.

Міністр енергетики США Дженніфер Ґранхольм заявила, що проект створить або збереже понад 100 000 робочих місць для американських робітників.

Польща також розглядала пропозиції Франції та Південної Кореї. Міністр державних активів Польщі Яцек Сасін припустив, що Південна Корея все ще може відігравати роль у цьому проекті, і наступного тижня у Сеулі заплановано додаткові переговори.

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