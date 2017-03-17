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Польща не планує переходити на євро у найближчі 10-20 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Польща не намагатиметься приєднатися до єврозони, доки її економічні параметри не стануть співставними з показниками розвитку провідних держав ЄС, що стане можливим не раніше, ніж за 10-20 років. Про це передає УНН з посиланням на Bloomberg.

“Ми швидко пошкодуємо про таке рішення (перехід на євро — ред.). Через 10 або 20 років, коли ключові економічні показники наблизяться до рівня Німеччини, Франції та Нідерландів, ми зможемо розглянути його”, — наголосив віце-прем’єр Польші Матеуш Моравецький, який відповідає за економічну політику уряду.

За його словами, Польщі сьогодні не вигідно відмовлятися від можливості емітувати боргові зобов’язання, встановлювати відсоткові ставки та друкувати власну валюту.

Хоча темпи економічного зростання Польщі є вищими, ніж у середньому в Європейському союзі, валовий внутрішній продукт (ВВП) на одну особу за паритетом купівельної спроможності в країні становить 69% від середнього по ЄС.

Це є помітним прогресом порівняно з рівнем у 50%, коли країна з населенням у 38 млн осіб приєдналася до європейської спільноти 2004 р. Проте залишає її шостою найбіднішою країною з 28 держав-учасниць спільноти.

Раніше лідер правлячої в Польщі політичної партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський заявляв, що прискорене запровадження євро може “назавжди перетворити поляків на периферійну націю”. Вводити ж європейську валюту, на його переконання, потрібно, коли ВВП на душу населення в країні становитиме 85% від рівня Німеччини.

Нагадаємо, що запровадження європейської валюти передбачає виконання маастрихтських критерії зближення конвергенції (зближення), які стосуються цінової стабільності, дефіциту бюджету, державного боргу, стабільності національної валюти та відсоткових ставок.

Так, дефіцит бюджету країни не повинен перевищувати 3% ВВП, державний борг має бути меншим за 60% ВВП, інфляція не повинна перевищувати три кращі показники держав-членів більше, ніж на 1,5%, а довгострокова номінальна відсоткова ставка не повинна перевищувати три кращі показники стабільності цін держав-членів більше, ніж на 2%.

Нагадаємо, експерт назвав середні зарплати українців в Польщі.

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