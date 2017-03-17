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Польша не планирует переходить на евро в ближайшие 10-20 лет

Польша не планирует переходить на евро в ближайшие 10-20 лет

Киев • УНН

 • 11638 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Польша не будет пытаться присоединиться к еврозоне, пока ее экономические параметры не станут сопоставимыми с показателями развития ведущих государств ЕС, что станет возможным не ранее, чем через 10-20 лет. Об этом передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

"Мы быстро пожалеем о таком решении (переход на евро - ред.). Через 10 или 20 лет, когда ключевые экономические показатели приблизятся к уровню Германии, Франции и Нидерландов, мы сможем рассмотреть его ", - подчеркнул вице-премьер Польши Матеуш Моравецкий, который отвечает за экономическую политику правительства.

По его словам, Польше сегодня не выгодно отказываться от возможности эмитировать долговые обязательства, устанавливать процентные ставки и печатать собственную валюту.

Хотя темпы экономического роста Польши выше, чем в среднем в Европейском союзе, валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения по паритету покупательной способности в стране составляет 69% от среднего по ЕС.

Это заметным прогрессом по сравнению с уровнем в 50%, когда страна с населением в 38 млн человек присоединилась к европейскому сообществу в 2004 году. Однако оставляет ее шестой самой бедной страной из 28 государств-участников сообщества.

Ранее лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что ускоренное введение евро может "навсегда превратить поляков на периферийную нацию". Вводить же европейскую валюту, по его убеждению, нужно, когда ВВП на душу населения в стране составит 85% от уровня Германии.

Напомним, что введение европейской валюты предполагает выполнение маастрихтских критериев сближения конвергенции (сближения), которые касаются ценовой стабильности, дефицита бюджета, государственного долга, стабильности национальной валюты и процентных ставок.

Так, дефицит бюджета страны не должен превышать 3% ВВП, государственный долг должен быть меньше 60% ВВП, инфляция не должна превышать три лучшие показатели государств-членов более чем на 1,5%, а долгосрочная номинальная процентная ставка не должна превышать три лучшие показатели стабильности цен государств-членов более чем на 2%.

Напомним, эксперт назвал средние зарплаты украинцев в Польше .

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