Поліція зможе в режимі онлайн слідкувати за митницями

"Сьогодні ДФС відпрацьовується алгоритм дій щодо надання доступу до відповідного програмного продукту, який використовуються митницями "Інспектор 2006", співробітникам Нацполіції для можливості в режимі онлайн відстежувати усі процеси, які відбуваються під час митного оформлення, з метою створення відповідних аналітичних матеріалів і прийняття заходів для подальшого реагування", - сказав Продан.



Крім того, за його словами, ДФС з Нацполіцією до кінця дня нададуть алгоритм дій своїм співробітникам в регіонах, безпосередньо в пунктах пропуску, а також визначать відповідальних людей, які будуть здійснювати координацію і взаємодію між ДФС та Нацполіцією.



"Ми дамо чіткий механізм, у який спосіб та з якою періодичністю буде здійснюватись інформування центрального апарату як Нацполіції так і ДФС. Ми визначимо також, кого в координації будемо долучати до всіх процесів, які відбуватимуться найближчим часом", - додав очільник ДФС.



Як повідомялв УНН, для того, щоб в Україні запустити ефективну боротьбу з контрабандою, необхідно на законодавчому рівні відновити кримінальну відповідальність за контрабанду підакцизних товарів, узаконити роботу поліцейських на території митного поста, відновити вертикаль митної служби та змінити одіозних керівників митниць. Про це під час селекторної наради з питань ситуації на кордоні і припинення контрабандних схем заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.