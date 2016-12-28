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Поліція затримала зловмисників за сутенерство в Харкові

Поліція затримала зловмисників за сутенерство в Харкові

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Поліція затримала зловмисників, які займалися сутенерством і спробували дати хабар поліцейському в Харкові. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.

Протягом 2015-2016 років члени злочинного угрупування втягували жінок в заняття проституцією на території м. Харкова. Зокрема, зловмисники займалися підбором та вербуванням молодих дівчат для заняття проституцією.

Поліцією за цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) КК України.

Правоохоронці встановили причетність учасників злочинної групи до більше ніж 10 фактів втягнення жінок у заняття проституцією.

Поліцейські встановили, що один із учасників угрупування звернувся до оперативника з пропозицією — “кришувати” нелегальний бізнес за “окрему винагороду”.

Під час передачі поліцейському неправомірної вигоди в сумі понад 8 тис. грн зловмисника затримали. Ще одного учасника злочинного угрупування затримали за місцем проживання. Їм вже оголошено про підозру у занятті сутенерством та затримано в порядку статті 208 КПК України.

Крім того, слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом пропозиції хабара поліцейському за ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Слідчі дії тривають.

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