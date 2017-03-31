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Поліція затримала засновника "офшора" за привласнення 52 мільйонів гривень

Поліція затримала засновника "офшора" за привласнення 52 мільйонів гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Правоохоронці викрили злочинну схему виведення понад 52 мільйонів гривень, виділених державі іноземними партнерами. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС.

Правоохоронці встановили, що у 2014 році державне підприємство в рамках програми співробітництва у сфері АПК отримало кошти на свої рахунки, а в подальшому посадовці цього підприємства безперешкодно вивели їх на рахунки підконтрольних офшорних компаній.

Під час слідства правоохоронці зібрали докази злочинної діяльності фігурантів кримінального провадження. Зокрема, до фінансових махінації причетні керівництво держпідприємства та офшорних компаній. Вони укладали договори поставки зерна, а для привласнення коштів використовували рахунки банків-нерезидентів. Доведено виведення понад 52 мільйонів гривень, які були виділені у 2014 році у рамках співробітництва з іноземними партнерами.

Наразі одного із учасників злочинної схеми - засновника офшорної компанії поліція затримала. Окрім того, зловмиснику повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу одному із затриманих учасників злочинної схеми.

Як повідомляв УНН, посадовця НАН України судитимуть за розтрату 21 млн грн.

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