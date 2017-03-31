Полиция задержала основателя "офшора" за присвоение 52 миллионов гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Правоохранители разоблачили преступную схему вывода более 52 миллионов гривен, выделенных государству иностранными партнерами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД.
Правоохранители установили, что в 2014 году государственное предприятие в рамках программы сотрудничества в сфере АПК получило средства на свои счета, а в дальнейшем должностные лица этого предприятия беспрепятственно вывели их на счета подконтрольных оффшорных компаний.
Во время следствия правоохранители собрали доказательства преступной деятельности фигурантов уголовного производства. В частности, к финансовым махинации причастны руководство госпредприятия и оффшорных компаний. Они заключали договоры поставки зерна, а для присвоения средств использовали счета банков-нерезидентов. Доказано вывода более 52 миллионов гривен, выделенных в 2014 году в рамках сотрудничества с иностранными партнерами.
Сейчас одного из участников преступной схемы - основателя оффшорной компании полиция задержала. Кроме того, злоумышленнику сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Решается вопрос об избрании меры пресечения одному из задержанных участников преступной схемы.
Как сообщал УНН, должностного лица НАН Украины будут судить за растрату 21 млн грн.