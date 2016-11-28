Поліція затримала у Харкові чоловіка, який вбив власну матір

Так, цими вихідними до чергової частини надійшло повідомлення, що за місцем мешкання в одній з квартир на вулиці Старошишківській виявлено тіло 50-річної жінки з численними різаними ранами.

Під час роботи над розкриттям злочину у вбивстві був викритий 20-річний син загиблої, який проживав разом з нею. При затриманні злочинець опору не чинив та зізнався у скоєнні тяжкого злочину. Мотиви свого вчинку підозрюваний не пояснює.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі строком до 15 років.

Наразі громадянину повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.