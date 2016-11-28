Полиция задержала в Харькове мужчину, который убил собственную мать
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Харькове правоохранители задержали мужчину, который убил собственную мать. Сейчас преступнику сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Так, в эти выходные в дежурную часть поступило сообщение, что по месту жительства в одной из квартир на улице Старошишковской обнаружено тело 50-летней женщины с многочисленными резаными ранами.
Во время работы над раскрытием преступления в убийстве был уличен 20-летний сын погибшей, который проживал вместе с ней. При задержании преступник сопротивления не оказал и признался в совершении тяжкого преступления. Мотивы своего поступка подозреваемый не объясняет.
По факту дела открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.
Сейчас гражданину сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.