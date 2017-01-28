Поліція затримала п’ятьох осіб, причетних до вбивства на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 28 січня. УНН. Оперативники піймали п’ятеро осіб, які причетні до вбивства жителя села Люхча Сарненського району Рівненщини. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник начальника управління НП у Рівненській області Олександр Панасюк.
За його словами, чоловіки намагалися втекти на автомобілі Chevrolet, але їх наздогнали на заправній станції біля Рівного.
“Під час поверхневого огляду їх і автомобіля виявлені явні сліди вчинення кримінального злочину”, — зазначив О. Панасюк.
Поліція порушила кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (вбивство). Чоловік загинув від поранення в живіт. Ще одного потерпілого доставили в Сарненську центральну районну лікарню з незначним пораненням руки.
О.Панасюк зазначив, що поліція перевіряє версію про конфлікт через бурштин. Однак додав, що розглядається і версія особистих неприязних стосунків, хоча уточнив — нападники були з іншої області.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, підозрюваних у вбивстві селянина на Рівненщині затримувало 8 екіпажів поліції.