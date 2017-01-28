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Поліція затримала п’ятьох осіб, причетних до вбивства на Рівненщині

Поліція затримала п’ятьох осіб, причетних до вбивства на Рівненщині

Київ • УНН

 • 13196 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 28 січня. УНН. Оперативники піймали п’ятеро осіб, які причетні до вбивства жителя села Люхча Сарненського району Рівненщини. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник начальника управління НП у Рівненській області Олександр Панасюк.

За його словами, чоловіки намагалися втекти на автомобілі Chevrolet, але їх наздогнали на заправній станції біля Рівного.

“Під час поверхневого огляду їх і автомобіля виявлені явні сліди вчинення кримінального злочину”, — зазначив О. Панасюк.

Поліція порушила кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (вбивство). Чоловік загинув від поранення в живіт. Ще одного потерпілого доставили в Сарненську центральну районну лікарню з незначним пораненням руки.

О.Панасюк зазначив, що поліція перевіряє версію про конфлікт через бурштин. Однак додав, що розглядається і версія особистих неприязних стосунків, хоча уточнив — нападники були з іншої області.

Нагадаємо, як повідомляв УННпідозрюваних у вбивстві селянина на Рівненщині затримувало 8 екіпажів поліції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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