Полиция задержала пятерых человек, причастных к убийству в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 28 января. УНН. Оперативники поймали пять человек, причастных к убийству жителя села Люхча Сарненского района Ровенской области. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель начальника управления НП в Ровенской области Александр Панасюк.
По его словам, мужчины пытались скрыться на автомобиле Chevrolet, но их догнали на заправочной станции возле Ровно.
"Во время поверхностного осмотра их автомобиля обнаружены явные следы совершения уголовного преступления", - отметил А.Панасюк.
Полиция возбудила уголовное производство по ст. 115 УК (убийство). Мужчина погиб от ранения в живот. Еще один пострадавший доставлен в Сарненскую центральную районную больницу с незначительным ранением руки.
А.Панасюк отметил, что полиция проверяет версию о конфликте из-за янтаря. Однако добавил, что рассматривается и версия личных неприязненных отношений, хотя уточнил - нападавшие были из другой области.
Напомним, как сообщал УНН, подозреваемых в убийстве селянина в Ровенской области задерживали 8 экипажей полиции.