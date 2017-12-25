Поліція затримала двох сталкерів в зоні ЧАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Вночі поблизу відселеного села Залісся працівники відділу поліції зони ЧАЕС виявили двох юнаків, передає УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції в Київській області.
"17-річний житель столиці разом із 18-річним товаришем із Київської області поза контрольно-перепускних пунктів незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму," - йдеться в повідомленні.
За порушення вимог радіаційної безпеки поліцейські склали адміністративний протокол за ст.46-1 КУпАП.
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Матеріал направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.
Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.